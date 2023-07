Klösterle: Pkw landet auf dem Dach

Ein 75-Jähriger wurde bei einem Unfall in Klösterle verletzt.

Am Sonntag gegen 13 Uhr fuhr ein 75-jähriger Fahrzeuglenker mit zwei Beifahrern von Klösterle kommend in Richtung Stuben am Arlberg. Auf Höhe des Bahnhofs Langen am Arlberg geriet der Lenker mit seinem Pkw an den rechten Fahrbahnrand und fuhr mit beiden rechten Fahrzeugreifen auf eine abgeschrägte Leitschiene.