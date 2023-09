Klostergeschichten in Viktorsberg

Im Rahmen des Tag des Denkmals gibt es am kommenden Sonntag interessante Geschichten aus dem Kloster Viktorsberg.

Viktorsberg . Unter dem Motto „denkmal [er:sie:wir] leben – 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz“ öffnen am kommenden Sonntag österreichweit mehr als 270 historische Objekte bei freiem Eintritt ihre Türen für interessierte Besucher. In Viktorsberg gibt es dazu interessante Klostergeschichten und Details aus der ehemaligen Klosterkirche.

Das Kirchen- und Klostergebäude von Viktorsberg als Vierkanthof steht an einem der schönsten Orte des Rheintals in beherrschender Lage und lädt am Tag des Denkmals am kommenden Sonntag zu einem Besuch ein. Die Kirche ist dazu, nur an diesem Tag, von 8 bis 18 Uhr geöffnet und am Nachmittag informiert Josef Ellensohn bei zwei Führungen über die Geschichte der Kirche und des Kloster Viktorsberg. MIMA