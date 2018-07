Kloster Bonlanden

Nicht weit von Vorarlberg entfernt, in der Nähe von Memmingen (D), liegt das Kloster der Franziskanerinnen von Bonlanden, das vor allem für seinen Krippen-Weg bekannt ist.

Nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit ist der Krippenweg einen Besuch wert. Hier wird mit den bis zu 250 Jahre alten Figuren auf 160 Quadratmetern die biblische Geschichte in 16 Szenen erzählt. Darüberhinaus gibt es zwei ergänzende Ausstellungsbereiche zu entdecken: über den heiligen Franziskus und das Wirken des Ordens in aller Welt. Ob für Kinderwägen oder Rollstuhlfahrer – alle Exponate sind barrierefrei erreichbar. Und damit auch die kleinen Besucher ihren Spaß haben, stehen zudem eine lebensgroße Spielkrippe und ein Maltisch bereit. Auf keinen Fall entgehen lassen sollte man sich zudem eine Besichtigung der neugotische Klosterkirche und der Hostienbäckerei.