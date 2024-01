Klopp verlässt Liverpool

Der deutsche Trainer Jürgen Klopp verlässt nach dem Ende dieser Saison den FC Liverpool.

Das teilte der englische Fußball-Spitzenclub am Freitag mit. Der 56-Jährige ist seit 2015 Trainer in Liverpool, sein Vertrag läuft eigentlich noch bis 2026. 2019 holte er mit den "Reds" den Titel in der Champions League, im Jahr darauf die Meisterschaft in der Premier League.