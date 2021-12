"Klopfzeichen", die aufs Lesen verweisen

Bastian Kresser war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über sein neues Buch.

Im August 2021 erschien der vierte Roman von Bastian Kresser. In "Klopfzeichen" geht um drei Spiritistinnen, die durch unerklärliche Séancen bekannt wurden. In "Vorarlberg LIVE" sprach er mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch über seine Inspiration und seinen Beitrag bei "Literatur Vorarlberg präsentiert: Neue Texte" am kommenden Mittwoch.

Das jüngste Buch des Vorarlberger Schriftstellers Bastian Kresser trägt den Titel "Klopfzeichen". Noch vor seiner Lesung am 15. Dezember im Theater am Saumarkt in Feldkirch sprach er in der Sendung Vorarlberg LIVE von der wahren Begebenheit, die der Geschichte von Frauen zugrunde liegt, die mit dem Jenseits Kontakt aufnahmen. Bei Recherchen für die Angebote der Volkshochschule bzw. beim Abklären der Grenze zur Esoterik stieß er auf die Spiritistinnen Kate, Maggie und Leah Fox. Kresser: "Es waren starke Frauen, die ihren eigenen Weg gegangen sind."