Klösterle im Radfieber

Ein Hotspot im wahrsten Sinne des Wortes war am Wochenende Klösterle am Arlberg.

Fand doch genau dort die erste Sprintwertung der Österreichischen Radrundfahrt statt. Aber der Reihe nach. Die Österreich Rundfahrt begeht heuer ihr 70. Jubiläum und wurde, natürlich auch aufgrund des 800. Geburtstages der Stadt Feldkirch, ebendort, beim Montforthaus, gestartet. Und passend zum selben Jubiläum der Gemeinde Klösterle am Arlberg fand hier die erste Sprintwertung der Tour statt. Aus diesem Anlass veranstaltete die Bäckerei Albrecht einen Frühschoppen mit Live-Musik, welcher von vielen Sportbegeisterten besucht wurde. Immer wieder warf man einen Blick auf die Leinwand im Café um zu sehen, wo sich der „Radtross“ gerade befand. Nach und nach fanden sich etliche Zuschauer in roten „Klostertal-travel“ T-Shirts ein und erwarteten mit Fähnlein gespannt die Radprofies. Und da waren sie dann auch schon – kräftig in die Pedale tretend passierten sie die Sprintwertung Richtung Arlberg und die Menge jubelte und feuerte vor allem die Sportler vom Team Vorarlberg Santic lautstark an. Die Zuschauer waren sich nach diesem Spektakel einig: ein tolles, einmaliges Erlebnis, das man bestimmt nicht so schnell vergisst