Klischees brechen – Ein Frauen-Literaturabend

Bludenz. Der Kollektiv Verlag unter dem gebürtigen Bludenzer Rainer Juriatti gastiert am Montag 26. September in der Alpenstadt.

Die Älteste, Ilse Krüger, 82 Jahre, Bäuerin und Philosophin liest aus „Mein Jahr in Wald“. Nur 42 Kilogramm leicht, bedient sie eine schwere Motorsäge und kultiviert einen Wald, während Wut und Trauer über den Tod ihres Mannes vorherrschen. Vera Juriatti, eine Aktivistin, die nicht müde wird, Sternenkindern und deren Eltern eine Stimme zu geben liest aus „Zwei Minuten nur“. Außerdem präsentiert Ingrid Maria Kloser Zeilen aus ihrem Buch „Jakob geht heim“. In ihrer Erzählung beleuchtet sie ein besonderes Kapitel der Vorarlberger Geschichte: Französische Besatzungssoldaten brachten marokkanische Nachkommen. Die Kinder der Besatzer wurden tabuisiert. In ihrer Erzählung durchbricht Jakob das über Generationen hinweg kultivierte Schweigen.