Klingender Laternser Sonntag

Musikverein Laterns lud zum Frühschoppen in den Dorfsaal

Laterns. Im vergangen Jahr 2018 feierte der stolze Laternser Musikverein sein 100-jährige Bestehen – dass man vom Feiern, zumindest in der etwas gemütlicher Form, noch lange nicht genug hat, bewiesen die Laternser Musikanten beim klangvollen Schlemmerfrühschoppen. Die Küche servierte dabei, als wohltuende Alternative zu Fritteusen Küche, feinste Köstlichkeiten für den Sonntagmittag wie etwa Schweinsbraten, Gulasch oder Pasta ergänzt durch vegetarische Variationen. Auch für die Kinder war dank der Organisation von Obfrau Madita Buchacher und ihren fleißigen Helferlein gesorgt, in der riesigen Hüpfburg waren sie eingeladen entsprechend herumzutollen. Der dann müde Nachwuchs konnte sich beim Kinderschminken in Tiger, Pirat, Frosch, Katze oder andere Figuren verwandeln lassen. Für den guten Schluck zum Wochenende war an der Weinbar gesorgt, wo die beiden Marketenderinnen Regina und Vanessa die Gäste mit edlem Rebensaft verwöhnten.