In der Klimmerei finden sich 150 verschiedene Routen für jedes Niveau

In der Klimmerei finden sich 150 verschiedene Routen für jedes Niveau

In der Klimmerei finden sich 150 verschiedene Routen für jedes Niveau

In Vorarlbergs erstem Boulderpark - der Klimmerei in Bürs - sind alle genau richtig, die Spaß und Action lieben und Freude an der Bewegung haben.

An 365 Tagen im Jahr kann auf 550 m² Fläche intensiv trainiert und geklettert werden. Zahlreiche Boulderprobleme für jedes Niveau warten darauf, kreativ gelöst zu werden. Für die optimale Vorbereitung auf Boulder-Challenges stehen im Trainingsbereich ein extragroßes Campusbord, Klimmzugstanden und ein Kraftolizer zur Verfügung.