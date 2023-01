Klimawandel verlangt lokalere Messdaten

Jörg Kachelmann, Journalist und Unternehmer, und Rudolf Schrefl, Geschäftsführer Drei Österreich, waren am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Das Pilotprojekt für lokale, präzise Wetterinformationen und Unwetterwarnungen des Mobilfunkunternehmens Drei und Jörg Kachelmanns Unternehmen Meteologix war auch Thema in Vorarlberg LIVE. "Das ist die erste Wetterstation von hoffentlich 50, die wir im Ländle machen", bestätigt Drei-CEO Rudolf Schrefl. Die Ambition ist, diese von Vorarlberg aus auf ganz Österreich auszudehnen, um präzise lokale Wetterinformationen generieren und anbieten zu können. Die dafür notwendige Basis stellen eben solche Wetterstationen dar, betont Kachelmann.

"Das Radar schaut nicht hinten in die Täler"

Die lokalen, aber fix montierten Messstationen werden allein aufgrund der zunehmenden Zahl der extremen Wettereignisse an Bedeutung gewinnen. "Es ist gerade in diesen geänderten Zeiten wichtig, dass wir eben noch lokaler werden", bestätigt Kachelmann. "Das Radar schaut nicht hinten in die Täler", betont er angesichts der Vorarlberger Topografie. Gerade Niederschlag wird ein Wetterphänomen, das Vorarlberg und Europa künftig weit stärker beschäftigen wird, als es bisher der Fall war. Einerseits wenn es fällt, aber auch dessen Speicherung für Dürreperioden.