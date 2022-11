Klimawandel führt am Arlberg zu geänderten Hotel-Öffnungszeiten

Am Arlberg werden die Hoteliers angesichts des Klimawandels ihre Öffnungszeiten anpassen müssen.

Man habe Klimaforscher beauftragt, die Region Arlberg zu untersuchen, demnach werde man bis 2050 grundsätzlich genügend Schnee für Wintertourismus haben. "Nur werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass die Wintersaison erst im Dezember losgeht und bis Ende April dauert", erklärte Hermann Fercher, Tourismuschef von Lech Zürs, am Donnerstag in einem "Die Presse"-Interview.

"Längere Pause im Frühjahr"

In der Kernzeit fürs Skifahren, Weihnachten bis Ostern, werde es vorerst genügend Schnee geben. In vielen Hotels änderten sich allerdings die Öffnungszeiten. "Früher gab es eine Sommer- und Wintersaison. Heute sperren manche Betriebe Anfang Juli auf und halten bis April offen. Dann folgt eine längere Pause im Frühjahr", sagte Fercher gegenüber der Zeitung. In den Herbstferien seien diese Hotels gut gebucht gewesen, sie setzten auf gehobene Küche und Wellness und würden in ferner Zukunft auch ohne Skitourismus bestehen können.

"Wo Liftmasten sind, können auch Windrädert stehen"

Das aktuelle Wintergeschäft wegzulassen, wäre allerdings "unsinnig". "Im Grunde genommen werden wir auf das Modell setzen, solang es möglich ist. Es ist ja schließlich alles angerichtet. Die Wertschöpfung ist im Winter am größten", so der Tourismuschef. Was Wärme angehe, sei Lech inzwischen dank der Biomasseheizwerke autonom, alle Hotels und Privathaushalte seien daran angeschlossen. Zudem plane man ein Wasserkraft-Konzept mit den Vorarlberger Kraftwerken, mit dem das Dorfzentrum über eine autonome Energieversorgung verfügen würde. Auch Windräder schloss Fercher für die Tourismusgemeinde nicht aus, sollten diese vom Land genehmigt werden. "Wo Liftmasten sind, können auch Windräder stehen", so Fercher, der einräumte, es gebe in Lech Zürs dazu aber sicher auch andere Meinungen.