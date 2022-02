"KlimaTicket Ö" zum halben Preis für Studierende

Die Stadt Bludenz wird allen Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bludenz die Hälfte des österreichweit gültigen „KlimaTicket Ö“ zahlen. Somit fallen für die Gültigkeitsdauer von einem Jahr nur 410 statt bisher 821 Euro an.

Viele Studierende sind bei Studienantritt noch in Bludenzer Vereinen aktiv oder pflegen enge Freundschaften zu Klassenkameradinnen, die in Vorarlberg bleiben bzw. in anderen österreichischen Städten studieren. Damit ein „Nachhausekommen“ oder ein innerösterreichischer Städtetrip künftig für alle umweltschonend leistbar ist, trägt die Stadt Bludenz ab dem Wintersemester 2022/23 die Hälfte der Kosten, die für das österreichweit gültige KlimaTicket anfallen.

Beziehung zu Bludenz

Mit dem neuen „KlimaTicket Ö“ ist es möglich, ein Jahr alle „Öffis“ (öffentlicher und privater Schienenverkehr, Stadtverkehre und Verkehrsverbünde) in ganz Österreich zu nützen. Bis zum vollendeten 26. Lebensjahr kostet ein österreichweit gültiges Ticket 821 Euro. Alle Studierenden von 18 bis 26 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Bludenz gemeldet haben, können sich das KlimaTicket vor Ort beim Mobilpunkt Bludenz zum halben Preis sichern.

KlimaTicket ab August

Das vergünstigte KlimaTicket für Bludenzer Studentinnen ist ab August beim Mobilpunkt Bludenz erhältlich. Voraussetzungen für die Vergünstigung ist der Besuch einer ordentlichen Fachhochschule, Hochschule (inkl. Pädagoge. Hochschule) oder Universität im In- oder Ausland sowie die Vorlage einer Meldebestätigung (maximal zwei Wochen alt). Außerdem erforderlich ist eine schriftliche Einwilligung, den Wohnsitz für die Dauer des KlimaTickets in Bludenz zu belassen und die Zustimmung, dass Mitarbeiterinnen der Stadt Bludenz für die Dauer von einem Jahr den Meldestatus zwecks Überprüfung der Aktionsbestimmung einsehen dürfen. Die Zustelladresse des KlimaTickets muss sich in Bludenz befinden und der Kauf des Tickets vor Ort beim Mobilpunkt in Bludenz erfolgen. Alle Studierenden, die diese Anforderungen erfüllen, erhalten bis zum vollendeten 26. Lebensjahr das „KlimaTicket Ö“ ab Herbst 2022 um 410 statt bisher 821 Euro.