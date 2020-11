Klimaschutzpreis für Ausstellung „Global Shift“

Bregenz (BRK) – Der Klimaschutzpreis 2020 der Vorarlberger Nachrichten geht an die Landes­hauptstadt Bregenz und die Ars Electronica Solutions für die aktuelle Ausstellung „Global Shift – Die Welt im Wandel“.

Klimawandel, Ressourcenknappheit, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Konsum, Energieeffizienz, Globalisierung – „Global Shift – Die Welt im Wandel“ kreist um die wichtigsten Fragen des 21. Jahrhunderts. Die Ausstellung zeigt elf interaktive Stationen, die in drei Erzählungen eingebettet sind: Die erste Geschichte handelt vom „Raumschiff Erde“, dessen Passagiere wir alle sind. Aussteigen ist keine Option, weshalb es zwingend notwendig ist, mit den endlichen Vorräten an Bord sorgsam umzugehen. Die zweite Geschichte trägt den Titel „Generation global“ und er­zählt vom omnipräsenten „Vernetzt-Sein“. Es geht um unser Selbstverständnis als Weltbürger/-innen, um Nachhaltigkeit und den Postmaterialismus. Die dritte Geschichte handelt schließlich vom „Globalen Wandel“ im Anthropozän. Im Mittelpunkt steht dabei, dass Themen wie Klima­wandel, Globalisierung oder Ressourcenknappheit langsam, aber sicher die Gefilde der Wissen­schaft hinter sich lassen und in den öffentlichen Diskurs und damit endlich auch in die Politik Eingang finden.