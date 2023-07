"Klimaschutz muss man sich leisten können"

"Ein Schritt in die richtige Richtung"

„Ich bin zufrieden, wie Babler die Partei führt. Ich schätze ihn als jemanden, der an der Seite der Schwächeren steht“, erklärt Wehinger am Montagabend bei Vorarlberg LIVE. „Mit Babler ist ein Schritt in die richtige Richtung passiert, weil er für ein linkes Programm steht“, ist der neue Stadtparteivorsitzende überzeugt.

Die gesamte Sendung

Wehinger solidarisierte sich kürzlich mit den Klimaaktivisten der Letzten Generation, die vorletzte Woche unter anderem gegen den Feldkircher Stadttunnel protestierten. „Wichtig ist, dass wir beim Thema Klimaschutz standhaft bleiben und eine klare Position einnehmen. Die Grünen in der Regierung scheitern ebenfalls an dem großen schwarzen Bremsklotz“, sagt der Politiker im Gespräch mit Moderatorin Birgit Entner-Gerhold. „Wir müssen solidarisch sein, mit Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, immerhin geht es um das Überleben der menschlichen Spezies.“ Auf die Frage, ob die SPÖ in der Vergangenheit Sozialpolitik und Klimapolitik - Stichwort CO2-Steuer und Pendlerpauschale - zu sehr gegeneinander ausgespielt hat, antwortet der 19-Jährige: „Dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel zu wenig für den Klimaschutz gemacht haben, auch dort, wo die SPÖ regiert hat, ist klar. So selbstkritisch möchte ich mich auch verstanden wissen. Was ich aber schon glaube, ist, dass wir die Klimakrise auch eine soziale Frage verstehen müssen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Sozialdemokratie. Die Menschen müssen sich Klimaschutz auch leisten können.“