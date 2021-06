... und dann manuell in ofengerechte Scheite zerteilt. Anschließend wandert das Brennholz für die Tipi-Beheizung im Winter zum Waldkindergarten Weinschlössle.

Klimaschutz: Kinder arbeiten an Waldprojekt mit

Bregenz (BRK)– Seit einigen Jahren gibt es an der VS Bregenz-Stadt das Projekt „Herausforderung und Verantwortung“. Es bindet die Kinder in herausfordernde Klimaschutz-Aufgaben ein. Vor diesem Hintergrund arbeiten derzeit auch die vierten Klassen mit dem Waldkindergarten Weinschlössle zusammen.

Worum geht es? Gemeinsam mit dem Förster und Waldpädagogen Jürgen Ernst werden im Wald Bäume gefällt. Was auf den ersten Blick Fragen aufwirft, ist bei näherer Betrachtung eine wirksame Klimaschutzmaßnahme. Bei den Bäumen handelt es sich um bereits abgestorbene Fichten. Sie nicht aus dem Wald zu entfernen, würde letztlich bedeuten, dass durch den Vermoderungsprozess freigesetztes CO2 die Umwelt belastet. Jürgen Ernst und die Kinder durchbrechen diesen Kreislauf, indem sie aus dem Material Brennholz machen.

Dabei trauen sich die kleinen Waldarbeiter/-innen unter fachkundiger Anleitung an bis zu 20 m hohe Bäume heran. Sie werden manuell mit einer Handsäge gefällt, in ofengerechte Einzelteile zersägt und mit Äxten zu Scheiten verarbeitet. Danach wird das Brennholz dem Waldkindergarten Weinschlössle geliefert. Dort stapeln die Kinder das Holz an einem trockenen Ort und verwenden es schließlich zum Beheizen des Tipis, das für die kühlere Jahreszeit gedacht ist.