Klimaschutz im Ski-Rennsport und Bodensee-Tiefenmessung

Der Präsident des Vorarlberger Skiverbands Walter Hlebayna und Dr. Martin Wessels vom Institut für Seenforschung in Langenargen sind am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Walter Hlebayna, Präsident Vorarlberger Skiverband

Am Montag übergab ÖSV-Skirennläufer Julian Schütter im Rahmen der Ski-Weltmeisterschaften im französischen Courchevel im Namen von 150 Athletinnen und Athleten eine Petition an die FIS. Sie fordern darin mehr Anstrengungen im Klimaschutz, denn der Klimawandel würde den Wintersport entsprechend bedrohen. "Der Winter fängt nicht vor Dezember an und weil wir einen Wintersport machen, sollten da auch erst unsere Rennen beginnen zu der Zeit", sagte Schütter bei der extra dafür anberaumten Pressekonferenz. Über die Vorschläge und die Konzepte für einen künftig klimaneutralen Ski-Rennsport spricht VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch am Dienstag mit dem Präsidenten des Vorarlberger Skiverbands und FIS-Kursinspektor Walter Hlebayna.

Dr. Martin Wessels, Institut für Seenforschung

Der Bodensee wurde im Auftrag der „Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee“ mittels modernster Technik neu vermessen. Zum Einsatz kam ein sogenanntes Fächerecholot und eine besondere Form des Laserscannings – ein Meilenstein in der Gewässervermessung und weiters auch für den vorsorgenden Gewässerschutz. Am Dienstag hält Dr. Martin Wessels ab 19 Uhr in der Dornbirner inatura einen Vortrag zum Projekt der Bodensee-Tiefenvermessung und stattet dem Studio von "Vorarlberg LIVE" vorab noch einen Besuch ab.

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 14. Februar 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Walter Hlebayna (Präsident Vorarlberger Skiverband) und Dr. Martin Wessels (Institut für Seenforschung in Langenargen)

Moderation: Pascal Pletsch (VOL.AT-Chefreporter)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.

