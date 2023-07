Klimaprotest in Bregenz und intensive Trainingswochen

Der neue Altach-Trainer Joachim Standfest und die Klimaaktivistin Marina Hagen-Canaval, die heute vor dem Landhaus protestiert hat, sind am Mittwoch zu Gast im Studio von „Vorarlberg LIVE“.

Trainer Joachim Standfest tritt beim Fußballbundesligisten SCR Altach die Nachfolge von Klaus Schmidt an. Unter Schmidt war Standfest bereits als „Co“ für die Rheindörfler tätig und wurde nun zum Chefcoach befördert. Mit seiner umfangreichen Erfahrung bei verschiedenen Vereinen wie der Wiener Austria U18 und Amstetten bringe er eine vielseitige Expertise mit, so die Klubverantwortlichen bei seiner Vorstellung. Gemeinsam mit Sportdirektor Roland Kirchler bereitet er dieser Tage den Kader für die kommende Saison vor. Das Hauptziel bestehe darin, einen erneuten Abstiegskampf zu vermeiden und eine erfolgreiche Saison zu gestalten, berichteten die VN. Am Dienstag ist Standfest erstmals zu Gast in „Vorarlberg LIVE“ bei Moderator und VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer.