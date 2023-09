Klimapartei-Forderungen und Bildungssystem-Wünsche

Der Lustenauer Klimapartei-Gründer Markus Hämmerle und der Vorsitzende der Vorarlberger Schülerunion Jonas Mayrhofer sind am Dienstag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Der Lustenauer Markus Hämmerle ist Bundesparteivorsitzender der frischgegründeten Klimapartei. Unteranderem fordert er die strafrechtliche Verfolgung von Klimaleugnern und ein Verbot jedweder Art von Plastikverpackung. In der Gründungserklärung seiner Klimapartei vom 23. August ist weiters zu lesen: „Die Klimapartei ist aus der weltweiten Bewegung ‚Fridays for Future‘ entstanden, welche mehrmals Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat. Wir agieren national und international und werden alles geben, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Wir repräsentieren 75% Prozent der Bevölkerung, welche laut Umfragen sofortige und wirksame Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe verlangen.“ Am Dienstag ist Hämmerle zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.