Klimaneutralität ist machbar

Wetterextreme zeigen uns immer deutlicher, wie wichtig das Erzielen von Klimaneutralität ist. Der Klimaexperte, Buchautor und Berater Christof Drexel referiert zum Thema "Gemeinden grün gestalten" am 28. Juni um 19 Uhr in der Pfarre St. Martin.

Gebäude, Verkehr, Industrie … Alles will mit grüner Energie versorgt werden, um die „Netto-Null“ zu schaffen. Diese globale Aufgabe können wir zunächst in Europa lösen, und preschen auf Bundes- und Landesebene bereits voran. Ist das Ziel, innerhalb der Gemeindegrenzen von Energieimporten gänzlich unabhängig zu werden, überhaupt sinnvoll? Und wie wäre es erreichbar? Was eine Gemeinde konkret dazu beitragen kann, darüber referiert Christof Drexel am Dienstag, den 28. Juni 2022 in der Pfarre St. Martin (Marktplatz 1 in Dornbirn).