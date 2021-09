Klimaneutrales Kinovergnügen unter freiem Himmel

Bludenz. Im Zuge der Vorarlberger Mobilitätswoche lädt die Stadt Bludenz am Donnerstag, 9. September, zu einem besonders umweltfreundlichen Kinoerlebnis.

Von 4. bis 12. September findet in ganz Vorarlberg wieder die alljährliche Mobilitätswoche statt. In dieser Zeit warten viele tolle Aktionen auf alle Interessierten. Beispielsweise das MOBILWochen Ticket, bei dem man um 15 Euro sieben Tage mit Bus und Bahn unterwegs sein kann oder kostenlose Testfahrten mit CARUSO Carsharing. „Wir als Stadt Bludenz haben uns in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, informiert Bürgermeister Simon Tschann. „Am Donnerstag, 9. September, laden wir um 20 Uhr, in Zusammenarbeit mit dem Energieinstituts Vorarlberg zum Fahrradkino bei der Remise Bludenz.“