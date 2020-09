Klimaländle: Fridays For Future demonstrieren am Marktplatz Dornbirn

Klimagerechtigkeit in allen Gemeinden - dafür wird heute am Marktplatz in Dornbirn demonstriert. VOL.AT berichtet live.

Ernst gemeinter Klimaschutz

Klimaländle-Demo in Dornbirn



Weitere Parteifraktionen erwartet die Fridays-For-Future-Bewegung beim Kampagnenhöhepunkt am Freitag. Ab 11:30 Uhr findet das große Finale als Demonstration in Dornbirn am Marktplatz statt. "Wir rufen noch einmal alle Parteifraktionen dazu auf, ein Wahlversprechen für die zukünftigen Generationen abzugeben", meint Anna Dür (17) von Fridays For Future Vorarlberg. "Beim Kampagnenabschluss wollen wir unseren Erfolg gemeinsam mit allen Menschen feiern, die Klimagerechtigkeit in die Gemeinden bringen wollen." Alle Vorarlberger sind dazu aufgerufen, an der Demo teilzunehmen. So soll der Druck auf die Gemeindepolitiker aufgebaut und Vorarlberg weiter in Richtung Klimaländle bewegt werden. Musikalisch begleitet wird das Kampagnenfinale von der Band "Tell me the other Story".