Klimakrise macht Ameisen aggressiver

Feindselig durch Hitze: Durch die Klimakrise hervorgerufene Effekte wie höhere Temperaturen und mehr Stickstoff im Boden führen zu stärkerer Aggressivität unter Ameisen-Kolonien.

Das zeigt ein Forscher-Team der Universität am Beispiel der weit verbreiteten Ameise "Tetramorium alpestre" an acht hochalpinen Standorten in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz.