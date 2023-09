Klimakleber suchen sich Schulbeginn für Blockade aus

Am Montagmorgen führten Mitglieder der "Letzten Generation" koordinierte Aktionen in drei Landeshauptstädten durch, was in Linz, Graz und Innsbruck zu Verkehrsbehinderungen führte.

In Innsbruck blockierten die Klima-Aktivisten die Bundesstraße 171 in Rum in beiden Fahrtrichtungen.

Klima-Protest in Innsbruck. ©Letzte Generation

In Graz wurde die Petersgasse von den Aktivisten besetzt, wobei laut deren Aussagen Schüler des Sacré Coeur Zeugen "politischer Bildung in Echtzeit" wurden.

Aktion der Letzten Generation in Graz. ©Letzte Generation

In Linz mussten Autofahrer Geduld aufbringen, da die Autobahnabfahrten an der Prinz-Eugen-Straße blockiert wurden.

Auch in Linz wurden die Klima-Aktivisten zu Schulbeginn aktiv. ©Letzte Generation

Unter dem Motto "verletzte Kinderrechte" initiierten die Klima-Aktivisten die Proteste zu Schulbeginn. Sprecherin Marina Canaval-Hagen betonte in einem Statement: "Wenn Städte wie Innsbruck, Graz und Linz die Bundesregierung nicht an ihre Klimaziele erinnern, tragen sie Mitverantwortung für den anhaltenden Katastrophensommer. Es ist besonders wichtig, für unsere Kinder die 93 Empfehlungen des Bürger:innen Klimarates rasch und sozial gerecht umzusetzen!"