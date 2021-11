Klimagipfel: Das sagt Ministerin Gewessler

Zahlreiche UNO-Staaten tagen derzeit in Glasgow über die Umsetzung der Klimaziele - auch Vertreter aus Österreich sind vor Ort.

Mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 - das ist das ambitionierte Ziel der EU. Bei der UNO-Klimakonferenz sollen nun die richtigen Schritte dafür eingeleitet und der Rest der Welt zur Mitarbeitet gewonnen werden. In Glasgow sind auch Vertreter aus Österreich anwesend, darunter Umweltministerin Leonore Gewessler, die am Mittwoch ab 9 Uhr in einem Pressegespräch live aus Irland berichten wird.