Klimagerechter nachhaltiger Wohnbau

Stadt Feldkirch setzt weitere Maßnahmen, um Emissionen zu reduzieren

Die Klimakrise ist in aller Munde und durch viele Starkwetterereignisse immer wieder spürbar. Aus diesem Grund wird auch im Baugewerbe nach klimaangepassten Lösungen gesucht, die emissionsreduziert und doch wirtschaftlich sind. In einem Forschungsprojekt des Energieinstituts und der Forschungseinrichtung AlpS (Innsbruck) sollte ein Gebäude errichtet werden, welches unter Berücksichtigung energetischer Parameter über den Lebenszyklus (in diesem Fall wurden hierfür 50 Jahre angesetzt) das wirtschaftlichste ist.

Um der Sache auf den Grund zu gehen, wurden in diesem Projekt verschiedenste energetische Qualitäten untersucht, berechnet und ausgeschrieben. Mit den tatsächlichen Angebotspreisen, den zugehörigen berechneten Energieverbräuchen, Wartungskosten und den im Lebenszyklus erforderlichen Ersatzinvestitionen wurden die Lebenszykluskosten von insgesamt 60.000 Varianten berechnet. Nach diesen Berechnungen haben sich etwa 600 Varianten als kostenoptimal erwiesen. Diese hatten alle eine sehr gute Gebäudehülle in Passivhausqualität sowie hochwertige Haustechnikkomponenten. Errichtet wurde schließlich eine Variante mit Ziegel und 24 cm Wärmedämmverbundsystem und Holz-Alu-Fenstern, mit sehr guter Dämmung am Dach und im Erdreich sowie einer zentralen Abluftanlage mit Lüftungsschlitzen in der Außenwand. Die Wärme für Wasser und Heizung wird mit einer Sole-Wärmepumpe erzeugt, welche durch eine große thermische Solaranlage am Dach unterstützt und mittels Fußbodenheizung in den Wohnungen verteilt wird. Zur Speicherung der Wärme wurde ein rund 6.700 Liter großer und über zwei Stockwerke reichender Pufferspeicher installiert. Der Heizwärmebedarf des Gebäudes beträgt etwa 24 kWh/(m²a); dieser Wert liefert letztlich den Richtwert über den Energiebedarf eines Gebäudes in Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m²) und Jahr (a)