Klimabonus 2022: Letzte Tranche wird jetzt ausgezahlt

Die letzte Tranche des Klimabonus für das Jahr 2022 fließt seit Donnerstag.

Der Großteil hatte den Klimabonus bereits im vergangenen Herbst erhalten, nun bekommen ihn auch jene, die die Auszahlungsvoraussetzungen erst später erfüllt haben. Laut dem zuständigen Klimaschutzministerium sind das rund 457.000 Menschen in Österreich.

Wer fällt unter die letzte Tranche?

Darunter fallen jene, die erst im Laufe des ersten Halbjahres 2022 ihren Hauptwohnsitz nach Österreich verlegt haben, erst geboren wurden oder bei denen es noch zu einer Klärung des fremdenrechtlichen Status durch das Innenministerium gekommen ist. Als Anspruchskriterium gilt weiterhin, dass man zumindest 183 Tage eine Hauptwohnsitzmeldung in Österreich hat - bei rechtmäßigem Aufenthalt und unabhängig von Herkunft oder Staatsbürgerschaft. Unter den Anspruchsberechtigten befinden sich rund 101.500 Minderjährige.

Der Klimabonus kommt nach Angaben des Ministeriums antragslos und automatisch per Überweisung oder per Post als Gutschein. Rund 300.000 Menschen werden ihn direkt auf ihr Konto bekommen, etwa 150.000 erhalten den Klimabonus nun über die Post als RSa-Brief. Die Post wird die Gutscheine in der zweiten Februarhälfte zustellen, hieß es.