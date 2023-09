Klimaaktivisten blockierten zu Schulbeginn Straßen

Klimaaktivisten der "Letzten Generation Österreich" haben pünktlich zum Schulbeginn am Montag den Frühverkehr wieder teilweise lahmgelegt.

Betroffen waren in Wien zunächst der Schwarzbergplatz und die Innsbrucker Innstraße. Auf der Plattform X (vormals Twitter) kündigten die Aktivistinnen und Aktivisten auch an, am Kaiser-Josef-Platz in Graz ihren Protest zu führen. Umfangreiche Staus waren die Folge.