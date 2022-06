am Dienstag, dem 7. Juni 2022 auf dem bugo-Platz

Dienstag, 7. Juni 2022, um 18.00 Uhr auf dem bugo-Platz (Bei Schlechtwetter in der bugo-Bücherei)

Beim Klima-Pub-Quiz treten die Teilnehmenden in Teams zu maximal vier Perosnen an und beantworten verschiedenste Fragen zu Klimawandel und Klimaschutz in einer lockeren Atmosphäre. Die Teams mit den meisten richtigen Antworten gewinnen und werden mit attraktiven Preisen belohnt.