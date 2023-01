Klima-Kleber legen Praterstern lahm

Klimaschützer haben am Dienstag am Wiener Praterstern den Verkehrsfluss zeitweise vollkommen zum Stillstand gebracht.

Es startete mit "großer Verspätung, wie die österreichische Klimapolitik" sagte Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Wiener Universität für Bodenkultur (Boku). Steurer erinnerte die zum Praterstern geladenen Medienvertreter - die in der Einladung gebeten wurden, unbedingt pünktlich zu erscheinen - an die verfehlten Klimaziele der Bundesregierung. Jetzt werde mit zivilem Widerstand als "Feueralarm" reagiert, auch wenn dieser lästig sei. Alle Forderungen der "Letzten Generation", wie etwa Tempo 100 auf den Autobahnen, unterstütze man.

Bisher größte Aktion der "Letzten Generation"

Kurz nach 8.15 Uhr begannen die angesprochenen Aktivisten den besagten Widerstand dann erneut auszuüben und begannen sich auf die Zebrastreifen zu kleben bzw. zu setzen. Drei Einsatzfahrzeuge der Polizei hatten sich inzwischen ebenfalls nahe des Denkmals platziert - was folgte, war die bisher wohl größte Aktion der "Letzten Generation". Denn nicht nur die Zufahrt zum Praterstern über die Praterstraße in Wien-Leopoldstadt wurde blockiert, sondern sämtliche Zufahrten wurden gesperrt, um die Botschaft "Ja zu Tempo 100 auf Autobahnen, nein zu Fracking in Österreich" erneut zu verbreiten. Gemeinsam mit den Wissenschaftern und Wissenschafterinnen stellten sie der Regierung die Frage: "Wo ist euer Klimaplan?"

Verstärkte Kräftezahl

Festgenommen wurde so auch Martha Krumpeck, Mitbegründerin der Organisation, sie musste bereits eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten, die ihr für wiederholte Verkehrsblockaden auferlegt wurde. Laut Wagner würden die Strafen insgesamt immer mehr steigen, fing es in Wien mit Verwaltungsstrafen zwischen 50 bis 100 Euro und im Wiederholungsfall 150 Euro an, würden sich die Bußgelder für eine aktuelle Aktion in Graz bereits auf über 1.000 Euro belaufen - auch in der Bundeshauptstadt ist die Tendenz steigend. In jedem Fall würde immer auf die Strafhöhe berufen, was diese dann oft wieder mindere.