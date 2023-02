Klima-Kleber fliegen statt Prozess in den Bali-Urlaub

In Stuttgart blockierten Klima-Aktivisten eine Straße, zwei von ihnen sollten sich vor Gericht verantworten, zogen es aber vor zum Badeurlaub nach Bali zu fliegen.

Am Amtsgericht Bad Cannstadt sollte am Montag eine Verhandlung wegen Nötigung stattfinden. Verantworten sollten sich zwei Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die in Stuttgart an Protesten der "Klima-Kleber" teilgenommen hatten. Luisa S. und Yannick S. erschienen aber nicht vor Gericht.