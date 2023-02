Klima-Aktivisten kleben wieder an drei Knotenpunkten

Mittwochfrüh, eineinhalb Wochen nach Beginn ihrer für zwei Wochen angesetzten Klimaprotest-Welle im Wiener Stadtgebiet, haben sich Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" an drei Verkehrsknotenpunkten postiert.

Die Aktionen fanden laut Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten, die sich wieder "mit bloßen Händen an die Fahrbahn geklebt" hatten, diesmal am Landstraßer Gürtel, auf der Schönbrunner Schloßstraße und am Verteilerkreis in Favoriten statt.