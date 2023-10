Kletterunfall in Nüziders: 60-Jähriger verletzt

60-Jähriger Deutscher stürzt beim Klettern in Nüziders ab und bricht sich ein Bein - Rettungseinsatz erforderlich.

Am späten Nachmittag des 7. Oktober 2023 kletterten ein 60-jähriger Deutscher und sein 27 Jahre alter Sohn die Kletterroute "Kräuterführe" im Bereich Hängender Stein in Nüziders. Es handelt sich dabei um eine Route mit dem Schwierigkeitsgrad 4-. Der Sohn war bereits am Ende der Route angkommen und sicherte seinen Vater bei der letzten Seillänge nach. Kurz nachdem der 60-Jährige losgeklettert war, stürzte er ins Seil und brach sich dabei ein Bein.