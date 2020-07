Kletterunfall an der Roten Wand

Ein 29-jähriger Kletterer stürzte am Samstag Vormittag an der Roten Wand im Klostertal ab. Eine Zwischensicherung hielt nicht.

Am Samstag, den 04.07.2020, gegen 10:20 Uhr stiegen zwei erfahrene Alpinisten in die oft begangene Klettertour "Via Cosimo" der Südwand der Roten Wand im Gemeindegebiet von Dalaas ein.