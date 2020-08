Kletter-Nachwuchs machte sich Titel in Dornbirn aus

In der neuen Steinblock Bouderhalle in Dornbirn wurden vergangenen Samstag die Landesmeister im Bouldern in den Altersklassen U8 bis U16 ermittelt.

Am vergangenen Samstag ging ein weiterer regionaler Wettkampf im Klettersport über die Bühne. In der neu eröffneten Steinblock Boulderhalle in Dornbirn traten 46 junge Kletterasse in den Altersklassen U8 bis U16 zur Landesmeisterschaft im Bouldern an.

Nach den Lead- und Speed-Landesmeisterschaften vor zwei Wochen wurde nun in der dritten Sportkletterdisziplin die Landesmeister/-innen gekürt. An 30 Wettkampfrouten in der großen offenen Halle, die sich perfekt für Wettkämpfe eignet, zeigten die Kids ihr Können. Exzellente Leistungen waren in allen Altersklassen zu sehen. So toppten viele Kinder und Jugendliche alle der anspruchsvoll geschraubten Boulder bereits beim ersten Versuch. Besonders die Qualifikation war motivierend geschraubt, im Finale waren dann die Routen sehr fordernd und hautverschleißend.

Ein besonderes Versprechen für die Zukunft: gleich drei Kathan-Geschwister konnten einen Titel holen.

U14-Landesmeister Matthäus Kathan (AV Feldkirch). ©KVV/Oriol Molló Manonelles

Die Boulder-LandesmeisterInnen

Super-Minis (U8):

Eva Hubmann (K1 Kletterverein)

Leonhard Nigsch (AV Bludenz)

Minis (U10):

Amelie Kathan (AV Feldkirch)

Emil Gächter (NFÖ Feldkirch)

Kinder (U12):

Sophie Bickel (AV Bludenz)

Adrian Kathan (AV Feldkirch)

Schüler (U14):

Eva-Marie Rusch (AV Dornbirn)

Matthäus Kathan (AV Feldkirch) Jugend B (U16):

Magdalena Kompein (AV Feldkirch)

