Kleinwohnanlage im Herzen von Gisingen

Am 17.06.2021 fand die Firstfeier der neuen Kleinwohnanlage „LIVINGHOOD“ in Feldkirch statt. Das Mehrfamilienhaus mit 11 Einheiten ist das erste Bauprojekt der Livinghood GmbH und wird durch die INSIDE96 GmbH in der Bauherrenvertretung umgesetzt. Im Beisein des Bauherren, der Handwerker, des Planungsteams, der Angehörigen, sowie den zukünftigen Mietern wurde der Abschluss des Rohbaus zünftig gefeiert. Nach einer kurzen Begrüßung von INSIDE96 Geschäftsführer Joe Welte übergab er das Wort an Gerold Böhler, Geschäftsführer der Livinghood GmbH. Dieser bedankte sich bei allen beteiligten Unternehmen für die professionelle Umsetzung. Traditionsgemäß wurde der Baum aufgezogen und der Firstspruch verlesen. Die rund 40 geladenen Gäste und Handwerker würdigten anschließend feierlich die beispielhafte Baumeisterarbeit der Firma nägele hoch- und tiefbau. Das hochwertige Wohnprojekt besteht aus 2- und 3-Zimmer-Mietwohnungen und ist in monolithischer Bauweise errichtet worden. Eine großzügige Tiefgarage mit 15 Parkplätzen sorgt für die komfortable Parkierung. Für die notwendige Barrierefreiheit in die jeweiligen Geschosse sorgt ein moderner Aufzug. Für Freunde und Besucher stehen Parkplätze vor dem Haus zur Verfügung. Alle Wohnungen sind funktionell geschnitten und hochwertig ausgestattet. Großzügige Terrassen oder Gärten erweitern den Wohnraum ins Freie und holen die Natur direkt ins eigene Wohnzimmer. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. Einige Einheiten sind noch verfügbar.