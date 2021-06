Kleinwohnanlage Duett Nummer 9 fertiggestellt

Alle sechzehn Eigentumswohnungen in Koblach sind schon an die neuen Besitzer übergeben worden.

KOBLACH. Die Kleinwohnanlage „Duett Nummer 9“ in Koblach mit zwei kompakten Baukörpern und insgesamt sechzehn Eigentumswohnungen mit Terrassen und Privatgärten sowie 22 Tiefgaragenplätzen wurde vom Bauträger Inside96 zeitgerecht fertiggestellt. Alle 2-4-Zimmerwohnungen mit 31 bis 103 Quadratmetern Wohnfläche und einer monolithischen Bauweise sind schon an die neuen Besitzer verkauft und übergeben worden. Die Komposition Duett Nummer 9 fügt sich, mit klar verteilten Rollen, ausdrucksstark in das natürliche und doch urbane Ensemble Koblachs ein. Das architektonische Zusammenspiel der beiden Baukörper wird durch die markanten Fassaden geprägt. Die sechzehn außergewöhnlichen Wohnungen bestechen durch die attraktive Lage, umgeben von herrlichem Grün, mit perfekter Anbindung, sowie die hochwertige Ausstattung und den durchdachten Grundrissen. Es wurde auf eine ökologische Bauweise geachtet. Dazu tragen extensiv begrünte Flachdächer, Bauweise mit 40 Zentimeter dickem Ziegelmauerwerk, natürlich geölte Holzfenster, eine Erdwärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage bei. Inside96 Projektleiter Assistent Valentin Welte und Duett Nr. 9 Eigentümer vom Gartenhaus im Erdgeschoss, Marcel Hirschauer freuen sich über das mehr als gelungene Bauprojekt. VN-TK