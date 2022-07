Kleintransporter in Bregenz mit Pkw kollidiert

Am Freitagabend ist in Bregenz ein Verkehrsunfall passiert - ein Verletzter wurde ins Spital gebracht.

Am Freitagabend um 20:42 Uhr kam es auf der Kreuzung Rheinstraße - Vorklostergasse in Bregenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem PKW. Der 25-jährige PKW-Lenker wollte von der Rheinstraße links in die Vorklostergasse abbiegen. Ein entgegenkommender 44-jähriger Lenker eines Kleintransporter konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen, woraufhin es zur rechtwinkligen Kollision mit dem abbiegenden PKW kam. Aufgrund der hohen Aufprallenergie wurde der PKW um die eigene Achse gedreht und in Richtung Ampelanlage auf der Vorklostergasse geschleudert.