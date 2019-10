Kleintierausstellung in der Radlerhalle

Das Motto lautet: „Rassenvielfalt erhalten!“ – Die Kleintierzüchter stellten in der Radlerhalle aus.

„Die Baukultur im Land erschwert die Zucht immer mehr, ein krähender Hahn wird als störend empfunden, die Züchter schlagen Alarm: Es ist wichtig, die Rassenvielfalt zu erhalten!“ Es sieht fast so aus, als wären alte Rassen wie z.B. Altsteirer und Sulmtaler, vom Aussterben bedroht. Das Sulmtaler Huhn war in der Vergangenheit derart gefragt, dass es seinen Zweitnamen „Kaiserhuhn“ erhielt, wurde es doch mit Vorliebe am Kaiserhof verspeist. Engagierten Züchtern ist es zu verdanken, dass diese Haushuhnrasse in unsere Zeit gerettet wurde. Auch bei den Kleintierzüchtern in Lustenau geht es hauptsächlich darum, alte Rassen zu erhalten und in die Zukunft mit zu nehmen. Bei der Ausstellung ging es jedoch auch darum, die Tiere zu bewerten, dabei geht es um Größe, Körperbau, Fell usw. Bei informativen Gesprächen konnten sich die Besucher ein Bild machen, den Kindern ging es vor allem um die Kuschelmomente mit den niedlichen Kleintieren.