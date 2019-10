Kleinkunst, Musik und Kabarett seit 25 Jahren

Altacher Kultober feiert Jubiläum.

Altach. Erste Belege in Form von Bildern von Theateraufführungen in Altach existieren bereits aus dem 19.Jahrhundert. 1978 wurde dann offiziell der Theaterkreis Altach gegründet. Ziel mit den Eigenaufführungen ist es bis heute auch zum Nachdenken anzuregen. Vor einem Vierteljahrhundert – im Zuge mit dem Umzug in das damalige Theater im Legial – entstand dann schließlich die Idee eines herbstlichen Kleinkunstfestivals. Den Auftakt machten fünf kulturelle Veranstaltungen im Oktober: Der „Kultober“ war aus der Taufe gehoben. 25 Jahre später lockt der Reigen Zuschauer und Künstler gleichsam nach Altach, wenn man auch bereits längst wieder übersiedelt ist, in das Theater im Veranstaltungszentrum KOM. „Die Räumlichkeiten bieten uns perfekte Bedingungen und ersparen uns die damals einem Saunaaufguss gleichenden Aufführungen im Legial“, erklärt der Kultober Verantwortliche Harald Ponier. Ponier ist auch der Mann, der es immer wieder versteht, lokale, nationale und auch internationale Stars vom Auftritt in Altach zu überzeugen. Dahinter steckt viel Überzeugungsarbeit wird der Name Altach doch weniger in Zusammenhang mit Kultur, sondern viel mehr mit Fußball verbunden. Kabarettgrößen wie Andrea Händler, Helmut Schleich oder Gerry Seidl brachte Ponier bereits nach Altach, die allesamt die gemütliche familiäre Atmosphäre des Theaters zu schätzen wussten. Insgesamt rund 200 Künstler waren bisher zugegen, neben Kabarett bietet man zur Abwechslung auch stets musikalische Highlights. Die Verantwortung wird Ponier im kommenden Jahr in jüngere Hände legen, er tritt sowohl beruflich als auch kulturell seinen wohlverdienten Ruhestand an.