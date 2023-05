Kleinkunst, Komödien und Klabautermänner

Kaum schloss die „Emsiana“ ihre Pforten, heißt es ab Donnerstag bereits Bühne frei für preisgekrönte Figurentheaterproduktionen und österreichische Erstaufführungen bei Homunculus.

Das 32. Figurentheaterfestival Homunculus steht unter dem Motto „Reflections“ und viele Stücke widerspiegeln das Festivalmotto. Eine starke Präsenz von Schweizer Kompagnien, liebgewonnene Favoriten, neue Gesichter, spannende Stücke, der begehrte Workshop für Kinder, der traditionelle Sonntagsbrunch und ein Abstecher nach Doren (am 20. Mai) kennzeichnen das heurige Festival, für dessen Produktionen großes Interesse herrscht und ein Gros der Karten bereits verkauft wurden.

Kinder- und Erwachsenenprogramm

Beim “Homunculus 32“ erwartet das Publikum vom 12. bis 19. Mai 2023 ein vielfältiges Programm. Das Materialtheater Stuttgart präsentiert "Wuff", eine zauberhafte Clownerie, während das Schubert Theater Wien die Biografie von Hedy Lamarr inszeniert. Die Vorarlbergpremiere von "Mäuseken Wackelohr" von Rike Schuberty entzückt am 13. Mai. Am 15. Mai stehen Don Quichote und Sancho Panza im Mittelpunkt, gefolgt von einer modernen Interpretation von "Romeo und Julia" am 14. Mai durch das Figurentheater St. Gallen. Das Kinderprogramm am 15. Mai bietet "Die Katze, die tut, was sie will" von Lutz Grossmann, während der Abend von "Reinhardts Traum" geprägt ist.

self all Open preferences.

Fallout mit Katze

Das berühmte NEINhorn bringt Kindern den köstlichen Spaß am Eigensinn und die Lust am Anderssein näher. Erschreckend aktuell wird es mit „3 Minuten. Fallout mit Katze“. Ein spartenübergreifendes Stück über den nuklearen Ernstfall mit Puppen, Hörspiel, Livemusik und Videokunst von Susi Claus (Produktion und Spiel) und Rike Schuberty (Musik und Spiel). Herzerfrischend geht es in die Halbzeit: Beim Kinderprogramm am Mittwoch (17.5.) kämpfen die Schafe Locke, Flocke und Socke in "Soko Schafskopf" um ihren Lebensraum.

self all Open preferences.

Sidestep in die Rheinauen

Am Mittwochabend führt das Festival ins Freibad Rheinauen mit "Kurs auf ein Wunder - Hafenliebe Hohenems". Am Donnerstag bringen die Exen "Heidis Geheimnis" auf die Bühne und am Abend folgt die tragikomische Geschichte "Mit der Zeit muss man gehen".

Das märchenhafte Finale am 19. Mai präsentiert "Sonst noch Wünsche?" für Kinder und "Artus und die Frauen der Tafelrunde" für Erwachsene. Am 20. Mai wird das Festival in Doren sowohl ein Kinder- als auch ein Erwachsenenprogramm zeigen. Bürgermeister Guido Flatz hofft, dass das Angebot viele Theaterfreunde in der Region ansprechen wird.

Programmdetails, Kartenreservierung und mehr auf www.homunculus.info

self all Open preferences.