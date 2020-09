Kleinkunst in der Resintechnik

Gurtiser Künstlerin Irmtraud Plank lädt zum Tag der offenen Tür

Man hat nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, da das Material rasch aushärtet“, beschreibt Irmtraud Plank. Gearbeitet werden mit Föhn und Bunsenbrenner anstelle des Pinsels. „Der Glanz und die Tiefe der Bilder, die mit dieser Technik entstehen, sind einmalig“, so die Gurtiserin. Die abstrakten Bilder und Skulpturen, die dadurch entstehen, lassen dem Betrachter eigene Interpretationen offen – die Phantasie ist gefordert. In jüngster Zeit wird ihre Kunst auch praktisch und so wendet sie die Resintechnik auch für die Gestaltung von Schmuck und Alltagsgegenständen wie Uhren, Kleinmöbel und Geschirr an.