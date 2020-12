Kleinkinderbetreuung auf dem Sportplatz Haselstauden

Der Eliteligaklub Hella Dornbirner SV will während der Heimspiele eine eigene Kleinkinderbetreuung einrichten

Kinderbetreuung ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden - auch der HELLA Dornbirner SV ist sich seiner gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung bewusst. Die Haselstauder haben in den letzten Jahren einen enormen Zulauf von NachwuchsspielerInnen und dahingehend einen Anstieg von Familien mit Kindern auf dem Sportplatz vernommen - was den Klub sehr stolz macht.