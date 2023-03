Bregenz (BRK) – Eine adäquate Betreuung – auch der Kleinsten – ist den Verantwortlichen der Landeshauptstadt ein großes Anliegen.

Aus diesem Grund hat man sich dazu entschlossen, in der Bodangasse 4 eine weitere Kleinkindbetreuung einzurichten und nach erfolgten Ausschreibungen im Stadtrat am 28. Februar diverse Bauarbeiten für das Projekt vergeben. Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Sitzung mitteilte, stünden in nächster Zeit in den dortigen Räumlichkeiten sowohl Baumeisterarbeiten als auch Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen an. Alles in allem werden dafür 154.000 Euro netto investiert.

„Die Entwicklung zeigt, dass immer mehr Frauen erwerbstätig sind und sich mit ihrem Einkommen ein eigenständigeres Leben aufbauen. Diese positive gesellschaftliche Entwicklung führt umgekehrt aber auch zu vermehrtem Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder – auch für solche im Vorkindergartenalter. Wir versuchen, diesem Umstand durch den Aus- und Umbau stadteigener Einrichtungen, aber auch durch die Kooperation mit privaten Anbietern gerecht zu werden“, betonte Bürgermeister Michael Ritsch.

Und die zuständige Stadträtin Eveline Miessgang ergänzte: „Der hohe Grad an Berufstätigkeit beider Elternteile und der zunehmende Anteil Alleinerziehender führt zu einer steigenden Nachfrage nach Betreuungsangeboten in den ersten Lebensjahren. Die öffentliche Hand steht hier vor der Herausforderung, den Bedürfnissen kleiner Kinder nicht nur quantitativ Raum zu geben, sondern diesen Raum auch qualitativ entsprechend zu gestalten. Die Kleinkindbetreuung in der Bodangasse ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.“