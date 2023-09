Kleinkindbetreuung Bodangasse und Bildungsakademie Bregenz in den Startlöchern

Bregenz (BRK) – Um der gesellschaftlich hohen Nachfrage in Bezug auf Kinderbetreuung aktiv entgegenzukommen, reagiert die Landeshauptstadt Bregenz.

Ziel ist es, das Angebot weitestgehend auszubauen und gleichzeitig auch im Personalwesen für Nachwuchs zu sorgen. Zusätzlich soll es zu einer Bildung einer stadteigenen Bildungsakademie kommen.

Am 11. September 2023 öffnet die neue Kleinkindbetreuung Bodangasse ihre Tore. Pünktlich zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/24 wurde die neue Einrichtung in der Bodangasse 4 fertiggestellt. Die Kleinkindbetreuung betreut in Zukunft Kinder im Alter von 12 Monaten bis 3 Jahren, befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bodensee und eröffnet den Kindern verschiedenste Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten.

Eine weitere positive Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung bildet die von der Stadt initiierte neue Bildungsakademie Bregenz (BAB) für die elementarpädagogischen Einrichtungen, die ebenfalls ab dem Kindergartenjahr 2023/24 startet. Mit einer hohen fachlichen, methodischen und praktischen Basisausbildung der Teilnehmenden wird für die Zukunft ein Fundament geschaffen, auf dem beziehungsvolle Arbeit mit den Kindern aufgebaut werden kann.

Kleinkindgerechte und nachhaltige Einrichtung in der Bodangasse

Nach erfolgten Ausschreibungen im Stadtrat am 28. Februar 2023 wurden für den Ausbau des ehemaligen ASKÖ-Gebäudes diverse Bauarbeiten vergeben. Diese umfassen dabei neben Baumeisterarbeiten auch Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen, die bereits im Frühjahr 2023 begonnen. Die Gesamtbaukosten betragen dafür 600.000 Euro netto.

Die umgebaute Einrichtung für die kleinsten Bürger:innen umfasst nun mehrere Räumlichkeiten, darunter einen Bewegungsraum mit einer integrierten Malwand für sportliche und gleichzeitig künstlerisch-kreative Aktivitäten, eine moderne Küche mit integriertem Teamraum, einen Leitungsraum und einen Ruheraum als Rückzugsort und Wohlfühloase für die Kinder. Die gesamten Arbeiten verfolgten eine kindergerechte Bauweise mit nachhaltigen Elementen, die beispielsweise bei der Holzeinrichtung und der Auswahl von biologischem Plastik und den größengerechten Sanitäranlagen erkennbar ist. Neben dem Innenausbau und -einrichtung wurde auch der Außenbereich kindergerecht umgestaltet. Die Kleinkindbetreuung Bodangasse bietet nun neben einem klassischen Outdoor-Spielbereich mit Rutsche auch einen Sandspiel- und Hackschnitzelbereich und zusätzlich ein neues Gartenhaus für Spielfahrzeuge.

In der neuen zweigruppigen Einrichtung werden 26 Kinder betreut. Angeboten werden zwei Betreuungsmodule.

Neue Bildungsakademie Bregenz (BAB) für die Elementarpädagogik

Mit der KKB Bodangasse entsteht bereits die fünfte städtische Einrichtung für Kinder bis drei Jahre. Ergänzt wird das Angebot durch sechs Betreuungseinrichtungen bzw. Spielgruppen gemeinnütziger Träger, die von der Stadt finanziell unterstützt werden. Dazu kommen diverse innerbetriebliche Betreuungsmöglichkeiten, die in der Privatwirtschaft von arbeitgebender Seite angeboten werden. Das sogenannte „Barcelona-Ziel“, das der Europäische Rat 2002 angenommen hat, sieht vor, dass ein Drittel aller Kinder unter drei Jahren Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Betreuung außerhalb des elterlichen Heimes hat.

Den allgemeinen Fachkräftemangel spüren die Kommunen hierzulande vor allem auch im Bereich der Kinderbetreuung. Vor diesem Hintergrund hat der Stadtrat am 16. Mai 2023 die Umsetzung einer Idee beschlossen, die in dieser Form für Bregenz neu ist. Ab dem Kindergartenjahr 2023/24 wird es in der Landeshauptstadt für die elementarpädagogischen Einrichtungen eine Bildungsakademie geben, die am 5. Oktober 2023 mit dem Basislehrgang in Pädagogik beginnt.

Die Bildungsakademie Bregenz (BAB) ist so angelegt, dass es für 12 bis 18 Teilnehmende zunächst einen Basislehrgang und – darauf aufbauend – auch eine Weiterbildung gibt. Das Angebot richtet sich zum einen an bestehendes Personal, zum anderen und im Sinne eines notwendigen Recruitings aber auch an externe Interessierte. Die Kosten des Kurses werden von der Stadt ersetzt, wenn daraus ein Dienstverhältnis von zumindest zwei Jahren resultiert. Das Konzept für die BAB wurde im Februar 2023 von der Pädagogin Mag. Manuela Lang erstellt. Sie leitet auch den Basislehrgang, für den die Stadt ein Budget von 32.000 Euro reserviert hat. Nach einem Jahr wird evaluiert.

Michael Ritsch, Bürgermeister: „Mit der neuen Kleinkinderbetreuung in der Bodangasse stärken wir einmal mehr das Netz an qualitativ hochwertiger Frühpädagogik in Bregenz. Gleichzeitig sind wir besonders stolz darauf, dass die Bildungsakademie Bregenz bereits jetzt so gut angelaufen ist. Mit dem Projekt der Bildungsakademie stellt die Landeshauptstadt nämlich ein vorarlbergweites Leuchtturmprojekt in der stadteigenen Ausbildung von Fachpersonal für unsere Kindergärten dar. Mein Dank geht an die zuständige Stadträtin Eveline Miessgang für die herausragende politische Arbeit, Dienststellenleiterin Nina Hämmerle sowie allen Kolleg:innen in unseren Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen in Bregenz für ihren hingebungsvollen Einsatz.“