Kleinkind zu Tode misshandelt: BGH hebt Urteil des Landgerichts auf

BGH hebt Urteil im Fall misshandeltes Kleinkind auf: Täter muss erneut vor Gericht!

In einem herzzerreißenden Fall, der Deutschland schockiert hat, wurde ein kleiner Junge aus dem Ostalbkreis über Monate hinweg misshandelt, was schließlich zu seinem Tod führte. Der mutmaßliche Täter, der Lebensgefährte der Mutter des Kindes, wurde ursprünglich vom Landgericht Ellwangen zu 14 Jahren Haft verurteilt. Jüngste Entwicklungen haben jedoch ergeben, dass der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil aufgehoben hat, was bedeutet, dass der Fall erneut verhandelt wird.