Kleinkind durch heißen Kaffee verbrüht

Am Donnerstag um 09.30 Uhr frühstückte eine 40-jährige Frau in einem Hotel in Lech und hielt dabei ihren 11 Wochen alten Sohn auf dem Arm. Als die Mutter eine Tasse Kaffee trank, verschüttete sie aus unbekannter Ursache den Kaffee in der Tasse und verbrühte dadurch den Rücken ihres Sohnes.