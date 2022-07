KleinFeldkircher setzen sich für Wildpark ein

Bastel- und Verkaufsaktion für Feldkircher Wildpark.

FELDKIRCH Der Feldkircher Wildpark ist ein über die Grenzen beliebtes Angebot, das kostenlos besucht werden kann. Für anonyme Unterstützer sind eigens kleine Spendenkassen im Wildpark aufgestellt. Diese werden in letzter Zeit öfter mal gestohlen. Auch die Kinderstadtvertreter von KleinFeldkirch sind bestürzt. Deshalb haben sie ein Zeichen gesetzt und eine Aktion für den Wildpark gestartet: An zwei Nachmittagen haben 36 Kinder laut eigenen Angaben „echt ewig lange“ gebastelt, geklebt und ausgemalt. Das Ergebnis: zahlreiche Lesezeichen und Schlüsselanhänger, welche sie vergangenes Wochenende am Feldkircher Marktplatz angeboten haben. Besonders die Werbetrommel wurde an diesem Tag gerührt: Mit einer Rikscha unter den Füßen und Schokolade bewaffnet ging es rund um die Alt- und Neustadt begleitet von Vera Ulrich (Jugendservice). Vor Ort am Stand in der Neustadt war eines omnipräsent – das neue Maskottchen, die „Katzenturm-Katze“. Als Plüsch war es nicht nur ein Glücksbringer, sondern auch für die Marktbesucher ein Hingucker.