Kleines Westderby in der Handball-Arena in Bregenz

Bregenz Handball trifft um 18:30 Uhr auf Schwaz: Mit einem neuen Trainerduo wollen die Festspielstädter wieder in die Erfolgsspur finden.

Bregenz ohne Vinogradov

Alpla HC Hard muss vor dem großen Jubiläums-Derby in die Steiermark

Der ALPLA HC Hard ist am Samstag, den 18. März 2023, um 19 Uhr, bei der HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach zu Gast. Die Weststeirer haben in dieser Saison erst vier Punkte auf ihrem Konto und stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Die Harder Jungs wollen ihre Mission erfüllen, so viele Punkte wie möglich mitzunehmen und das Spiel gegen die HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach gewinnen. Rückraum-Schütze Ivan Horvat ist nach seiner Verletzung wieder im Mannschaftstraining. Auf das Auswärtsspiel gegen die Weststeirer folgt das mit Spannung erwartete Jubiläums-Derby gegen Rekordmeister Bregenz Handball (Samstag, 25. März um 20.20 Uhr, Sporthalle am See). Der Weg zum HC FIVERS WAT Margareten in die Hollgasse beschert den Roten Teufeln die letzte Auswärtsfahrt im Grunddurchgang (Freitag, 7. April um 18.30 Uhr, LIVE auf LAOLA1). Der Abschluss bildet das Heimspiel gegen roomz JAGS Vöslau am Freitag, den 14. April (Spielbeginn 19 Uhr).