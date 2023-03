Bregenz Handball hofft im Derby auf den Trainereffekt

Im Heimspiel gegen Schwaz coachen zwei neue Übungsleiter die Bregenzer.

Nach der Länderspielpause, steht für Bregenz Handball am Freitag das nächste Spiel im Grunddurchgang der ZTE HLA MEISTERLIGA an. Am 19. Spieltag empfangen die Festspielstädter Sparkasse Schwaz Handball Tirol zum West-Derby. Für die Bregenzer ist es das erste Spiel mit dem neuen Trainergespann Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler.

Mit vier Niederlagen aus fünf Spielen sind die Vorarlberger alles andere als optimal in das neue Jahr gestartet. Diesem Negativtrend wollen die Festspielstädter nun ein Ende bereiten. Während Robin Kritzinger in den Kader zurückgekehrt ist, wird Mikhail Vinogradov nicht im Aufgebot der Bregenzer stehen. Der 25-Jährige fällt nach einer Augenoperation aus.

Einen besseren Start haben die Tiroler erwischt. Die Mannschaft von Klaus Hagleitner konnte in diesem Jahr bereits zwei Partien für sich entscheiden. Des Weiteren erzielten die Gäste zuletzt Topergebnisse gegen Förthof UHK Krems (26:26), SG INSIGNIS Handball WESTWIEN (29:30) und ALPLA HC Hard (28:27).

Trainer Marko Tanasković: „Ich bedanke mich bei Bregenz Handball für das Vertrauen und wünsche Michael Roth für seinen weiteren Lebensweg alles Gute. Nach dem Aus im ÖHB-Cup, ist alles sehr schnell gegangen. Wir haben viele gute Gespräche geführt und jedem im Verein ist der Ernst der Lage bewusst. Unser Fokus liegt bereits auf dem Viertelfinale, aber wir werden die vier verbleibenden Spiele im Grunddurchgang nutzen, um unsere Form zu verbessern und uns auf die finale Phase der Meisterschaft vorzubereiten. Am Freitag treffen wir auf Schwaz. Die Tiroler haben in den letzten Spielen gute Leistungen gezeigt und sind auf allen Positionen gleich gut besetzt. Wir werden versuchen, sie nicht so spielen zu lassen, wie sie wollen. Ich lade unsere Fans und die Handballfamilie ein, zu kommen und ein hoffentlich neues Gesicht der Mannschaft zu sehen.“

Kreisläufer Florian Mohr: „Um diese Saison noch erfolgreich zu gestalten, müssen wir als Mannschaft wieder zusammenwachsen. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren und dürfen uns nicht von äußerlichen Faktoren beeinflussen lassen. Wir müssen beim Training und beim Spiel unsere Leistung abrufen, nur dann können wir in dieser Saison noch etwas reißen. Das Spiel am Freitag wird sicherlich nicht einfach werden. Ich denke, dass es sehr spannend werden wird, vor allem für unsere Zuschauer. Aufgrund des Trainerwechsels, aber auch, weil wir uns gerade in einem Tief befinden, während die Tiroler mittlerweile zu alter Form zurückgefunden und gerade zuletzt gute Partien absolviert haben. Sie werden Vollgas geben und jede Möglichkeit nutzen, um uns für Unaufmerksamkeiten zu bestrafen und schnelle Tore zu erzielen. Wir werden die wenigen Trainingseinheiten mit unserem neuen Trainerteam gut nutzen und am Freitag zeigen, dass der Jahresbeginn ein unglücklicher Fehlstart war und nicht unser Standard.“

19. Runde ZTE HLA MEISTERLIGA

Bregenz Handball vs. Sparkasse Schwaz Handball Tirol

Freitag, 17. März um 18:30 Uhr