Kleines Ländlederby mit einem logischen Favorit

VEU Feldkirch trifft zwei Tage nach dem Prestigeerfolg gegen Lustenau nun auf den EC Bregenzerwald

In der dritten Return to Play Runde empfängt die VEU Feldkirch im ersten Spiel daheim den EC Bregenzerwald.

Die Tiger aus dem Bregenzerwald mussten zwar bisher in allen vier Spielen als Verlierer vom Eis, aber angeschlagene Raubtiere sind nicht zu unterschätzen. das Hauptproblem der Wälder dürfte derzeit in der Offensive liegen. In vier Spielen trafen die Juurikkala Boys nur viermal ins Schwarze. Aber es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein bis der sprichwörtliche Knoten platzt. Auf Seiten der VEU liegt das Problem eher in der dünn besetzten Defensivabteilung. Dieser Tatsache geschuldet sind die Leistungen der Lampert Cracks bis jetzt sehr hoch einzustufen. Keiner war sich zu schade hinten auszuhelfen und auch dahin zu gehen wo es weh tut. Der Lohn dafür kann sich auch sehen lassen. Zwar hat man zwei der vier Spiele als Verlierer verlassen, in der Endabrechnung aber beide bisherigen Kurzserien für sich entschieden und die maximale Punktanzahl einkassiert. Es wird erneut eine stabile und kämpferische Leistung über 60 Minuten bedürfen um im ersten Match vorlegen zu können.